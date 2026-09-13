Elecciones 2027
El PSOE vuelve a confiar en David Alonso como candidato para Porriño
Su objetivo es construir una alternativa de gobierno «amplia, solvente y pegada a la realidad del municipio»
David Alonso Bargiela será el candidato del PSdeG-PSOE a la alcaldía de Porriño en las elecciones municipales de mayo de 2027. El actual portavoz socialista en el Concello porriñés afronta la candidatura con el objetivo de construir una alternativa de gobierno «amplia, solvente y pegada a la realidad del municipio». En su presentación como aspirante a la Alcaldía contó con el respaldo del secretario provincial del PSdeG-PSOE, David Regades, quien afirmó que «estamos delante de un candidato muy capacitado, con un profundo conocimiento de su tierra y un compromiso absoluto con sus vecinos y vecinas».
«Me presento para construir una mayoría capaz de gobernar en Porriño y demostrar que hay otra manera de hacer las cosas», afirma David Alonso, apuntando que «Porriño dispone de un potencial económico, industrial y social extraordinario que debe aprovecharse mucho mejor». En este sentido, Alonso indica que «el verdadero reto es decidir qué Porriño queremos dentro de diez o de quince años y empezar a construirlo ahora».
En los próximos meses, el candidato socialista mantendrá encuentros con asociaciones, empresarios, autónomos, comerciantes, clubs deportivos y otros colectivos y entidades sociales con el fin de incorporar sus aportaciones al proyecto municipal con el que el PSOE concurrirá a las próximas elecciones municipales.
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