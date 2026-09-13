«Estoy muy contenta de cómo se acoge mi trabajo en Galicia; me siento querida»

Las Festas do Cristo de Porriño tendrán su día grande el sábado, 26 de septiembre, con la lectura del pregón a cargo de la bailarina Janet Novás (Porriño, 1982), reconocida el año pasado con el Premio Nacional de Danza y, un año antes, con el Goya a la mejor actriz revelación. Dos reconocimientos que empezó a cosechar en el Buraco, el lugar de Atios donde nació y vivió hasta los 18 años, cuando dejó Porriño para construir una carrera profesional que la ha subido a escenarios de todo el mundo. Ahora, asentada en Madrid, ejerce (y defiende) la danza desde diferentes puntos de vista.

Vuelve a Porriño para dar el pregón de las Festas do Cristo, ¿cómo ha influido su villa natal en la construcción de la persona que es hoy en día?

Me marcó bastante gimnasia rítmica, con Sandra Carrera, que fue una profesora maravillosa. Fue una persona que me supo transmitir la pasión por el baile. Estuve federada en el grupo de gimnasia rítmica de Porriño y aprendí mucho con ella y con todo el grupo. También formé parte de varias comparsas de Carnaval de pequeña. La gimnasia rítmica y las comparsas fueron dos lugares importantes para mí, para mi formación, al igual que el grupo de baile gallego Os Penediños de Atios, en el que estuve 6 años.

¿Qué es lo que más echa de menos de Porriño?

La familia, desde luego, y la casa de mis padres. Voy mucho. Estoy muy contenta de cómo se acoge mi trabajo en Galicia; me siento muy querida y eso me llena mucho.

La solemos ver al menos una vez al año en el Festival de Cans ¿Qué opina de que exista un evento cultural de estas características en la parroquia más pequeña de Porriño?

Es un proyecto ejemplar. Hay pocos eventos con tanta conciencia con el territorio como el festival de Cans. Alfonso Pato (director del festival), y todo el equipo, ha estado siempre muy pendiente de lo que no se ve y se ha preocupado de sacarlo a la luz. Yo le estoy muy agradecida a Pato porque cuando nadie me reconocía, aunque ya llevaba desde los 20 años girando por todo el mundo, me llamó para que le contara lo que estaba haciendo. Fue así como surgió la primera colaboración con el Festival de Cans, que fue cuando presenté con Mercedes Peón, en uno de los galpóns, una pieza que luego estuvo siete años girando.

Este año además fue protagonista su padre. Los dos recibieron el premio Chimpín de Prata ¿Cómo vivió ese momento juntos?

Fue super bonito, a la vez que un poco abrumador. Le estoy muy agradecida al Festival de Cans por el gesto.

¿Dónde guardan los premios?

Están los dos juntos, en casa de mis padres.

¿Y el Goya?

Ese lo tengo conmigo. Los voy cambiando de sitio en mi casa, en Madrid.

¿Cuál es más importante para usted, el Premio Goya o el Premio Nacional de Danza?

No diría que uno es más importante que el otro. Cada uno cubrió una parte de mí. El Premio Nacional de Danza recoge toda mi trayectoria, lo fui cosechando durante 25 años; mientras que el Goya fue un reconocimiento muy inesperado porque fue dentro de un contexto donde el foco no estaba puesto en mí. El Premio Nacional de Danza lo recibí con mucha emoción, pero fue más agridulce, porque llegó en un momento en que el volumen de trabajo en danza es escaso. Y no es algo personal, es una tristeza colectiva porque no hay programación de danza. Los reconocimientos no te dan el trabajo, te dan un cierto status, pero a veces no se corresponde para nada con tu vida laboral real.

¿Cómo se percibe la danza en España?

Casi no hay percepción porque no hay, ese es el problema. No hay un proyecto y una apuesta firme que se vaya construyendo con los años. Los proyectos necesitan de su tiempo; necesitan equivocarse, mejorarse, entenderse… Todo el rato se está buscando un proyecto que sea seductor y yo creo que no hay que buscar tanta seducción, sino cosas más reales. Lo que realmente sostiene la danza, en España y en Galicia, son los artistas; la institución no está apostando, no hay una escucha real hacia el sector.

¿En qué está trabajando ahora?

Estoy arrancando con una producción nueva; también dando clase y dirigiendo algunas obras, y siguiendo con mi trabajo y mis funciones. También acompañando a Nerea Barros en su última película, llevándole el movimiento. El trabajo de cuerpo tiene muchas posibilidades, lo que pasa es que se tiene que conocer. Volver al cuerpo es una urgencia, sobre todo en el momento en el que estamos. Con tantas depresiones y ansiedades, la danza sería un arma muy potente en los colegios.

Entre tantas cosas, ¿ha podido sacar tiempo para hacer el pregón?

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No, nunca he hecho un pregón. Tengo que sentarme a pensar qué me apetece compartir y celebrar en ese día tan bonito.