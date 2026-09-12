Obras
Mos movilizará 1,5 millones para el asfaltado de carreteras
Aprueba un primer paquete de obras valorado en 700.000 euros, que completará con otro de similar cantidad para su ejecución en 2027
J. Bernárdez
El Concello de Mos movilizará 1,5 millones de euros para obras de asfaltado en las diferentes parroquias del municipio que se ejecutarán entre este año y el siguiente. El primer paquete de obras se aprobó ayer en junta de gobierno local, por un importe de 700.000 euros, iniciando ahora su proceso de contratación.
Con cargo a estos fondos, procedentes del la Diputación de Pontevedra y de las propias arcas municipales, el Concello de Mos tiene previsto actuar en el Camiño de Texe, Ponte de Vilas, Veiga do Muíño, Camiño Nespras, Camiño de Casanova, Camiño Nave Vías e Obras, Camiño da Groba, Camiño do Dozar, Camiño do Tranvía, Segundo Pampillón y polígono de Veigadaña, entre otras zonas. El objetivo es avanzar en la renovación de firmes y en la mejora de las condiciones de circulación en diferentes vías municipales, atendiendo a las necesidades detectadas en las distintas parroquias.
El Concello tiene previsto dar continuidad a esta inversión con la incorporación de una nueva partida de unos 700.000 euros en el presupuesto municipal de 2027, de manera que se invertirán cerca de medio millón de euros en el asfaltado de carreteras.
A esta inversión municipal hay que sumar la actuación que ya está en ejecución en la carretera provincial Os Valos-Peinador, promovida por la Diputación de Pontevedra, que también asciende a 700.000 euros. Estos trabajos permitirán renovar el firme de esta carretera y mejorar las condiciones de circulación y seguridad de la vía.
El cronograma de asfaltados previstos por el Concello, junto con la obra que la Diputación ya está ejecutando en Os Valos-Peinador, suman más de 2,1 millones de euros destinados a la mejora de firmes y de la red viaria de Mos.
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