Mos y el Celta inician los trámites para conectar Afouteza con Cela

El Concello de Mos y el Real Club Celta de Vigo dieron ayer un nuevo paso para hacer realidad la ampliación del vial que conecta el ámbito del Celta360 con el núcleo de Cela con la firma de un convenio que fija la colaboración entre las dos partes para llevar adelante esta actuación. El acuerdo permite avanzar ahora en la redacción del proyecto y, al mismo tiempo, en la obtención de los terrenos necesarios para poder ejecutar la obra en el Camiño do Monte do Coto.

La firma del convenio se llevó a cabo entre la alcaldesa, Nidia Arévalo, y la presidenta del Celta, Marián Mouriño. Además, en el acto también estuvieron presentes representantes de la Asociación de Vecinos Celado; los concejales Camilo Grandal, Leo Costas, Evaristo Ucha y Sara Cebreiro; así como Carlos Cao, responsable de Relaciones Institucionales del Celta.

Según el convenio, será el Real Club Celta el encargado de redactar el proyecto de mejora del sistema local viario y de presentarlo ante el Concello de Mos para su tramitación y aprobación. El club también abonará al Ayuntamiento mosense cerca de 636.000 euros correspondientes a la monetización del 10% del aprovechamiento urbanístico que le corresponde a la administración municipal dentro del ámbito del proyecto del Celta 360. Este importe será incorporado al Patrimonio Municipal del Suelo y el Concello destinará los fondos a la actuación viaria prevista en el convenio.

Además, el Concello de Mos asumirá los trámites necesarios para conseguir la disponibilidad de los terrenos y será también el responsable de contratar y ejecutar las obras que quedan fuera del ámbito del Proyecto de Interés Autonómico. Una vez rematada la actuación, el mantenimiento y la conservación del vial también corresponderán al Concello.

La firma del convenio, que tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga hasta cuatro años más; abre el camino para iniciar el procedimiento de expropiación de los terrenos necesarios para la ampliación del vial, de acuerdo con las condiciones pactadas con los propietarios afectados. Se trata de una actuación que permitirá mejorar la conexión entre la zona del Cela360 y Cela y las condiciones del próximo vial para los vecinos.

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El acuerdo contempla también la creación de una comisión de seguimiento formada por dos representantes del Concello de Mos y dos del Real Club Celta, que hará el seguimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes.