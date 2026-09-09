Obras
Salceda inicia el curso con la puesta a punto de los centros escolares
Salceda inicia hoy el curso escolar tras una inversión de más de 100.000 euros en el acondicionamiento de los diferentes centros educativos con cargo a fondos de la Xunta, el Concello y la Diputación.
Entre las actuaciones más destacadas está la intervención en el edificio de la Escola Infantil A Galiña Azul, donde se ejecutaron trabajos de mejora en el tejado, así como la impermeabilización y el refuerzo de la seguridad de la piedra exterior que recubre el inmueble. También se mejoraron los espacios exteriores.
En el CRA Raíña Aragonta se llevaron a cabo diferentes obras de mejora por parte del Concello, como pintado, renovación de areneros y revisión y puesta a punto de columpios.
En el último mes también se ejecutaron obras de mejora en la accesibilidad a la zona del pabellón, que da servicio también al alumnado del CEP Altamira que emplea transporte escolar, así como al que hace uso del comedor escolar.
En el CEP Altamira también se realizaron obras de mejora en la accesibilidad del patio.
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