Salceda inicia el curso con la puesta a punto de los centros escolares

Salceda inicia hoy el curso escolar tras una inversión de más de 100.000 euros en el acondicionamiento de los diferentes centros educativos con cargo a fondos de la Xunta, el Concello y la Diputación.

Entre las actuaciones más destacadas está la intervención en el edificio de la Escola Infantil A Galiña Azul, donde se ejecutaron trabajos de mejora en el tejado, así como la impermeabilización y el refuerzo de la seguridad de la piedra exterior que recubre el inmueble. También se mejoraron los espacios exteriores.

En el CRA Raíña Aragonta se llevaron a cabo diferentes obras de mejora por parte del Concello, como pintado, renovación de areneros y revisión y puesta a punto de columpios.

En el último mes también se ejecutaron obras de mejora en la accesibilidad a la zona del pabellón, que da servicio también al alumnado del CEP Altamira que emplea transporte escolar, así como al que hace uso del comedor escolar.

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En el CEP Altamira también se realizaron obras de mejora en la accesibilidad del patio.