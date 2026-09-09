Lo pillan in fraganti robando en Salceda y se rompe varios huesos intentando huir

El intento de robo a una vivienda en Salceda de Caselas el pasado domingo acabó mal para uno de los presuntos asaltantes, que ha tenido que ser hospitalizado. Durante el asalto, los dueños de la propiedad pillaron in fraganti a los ladrones y uno de ellos decidió saltar del balcón de un primer piso durante la huida. El salto lo dejó inmóvil en el suelo y con varios huesos rotos, facilitando su detención por un presunto delito de robo con fuerza en vivienda en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron a las 22.20 horas del domingo de la Festa dos Callos, cuando una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil se desplazó hasta una vivienda del municipio tras recibir un aviso de que una persona se había precipitado desde un balcón.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que en la acera había un varón mayor de edad, extranjero, consciente, pero sin poder moverse. Los guardias civiles se entrevistaron con las personas presentes, entre ellas el propietario de la vivienda afectada, quien manifestó que, al regresar a su domicilio, se encontró con el bombín de la puerta trasera roto. Al entrar en la vivienda escuchó un alboroto y comprobó que en el interior había al menos dos personas. Una logró escapar por la parte trasera, pero la otra, yacía en la acera, luego de saltar desde el balcón del primer piso hacia la carretera.

A consecuencia de la caída, sufrió lesiones de diversa gravedad, incluyendo fracturas en varios huesos, por lo que fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo en calidad de detenido.

Tras consultar las bases de datos, los agentes comprobaron que el detenido es residente en Murcia y que, además de diversos antecedentes policiales, le figuraba una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación. El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en vivienda en grado de tentativa.

El detenido fue puesto a disposición judicial el 8 de septiembre, a las 10 horas, en el Juzgado de Guardia de O Porriño. Para su traslado fue necesaria una ambulancia, escoltada por una patrulla de la Guardia Civil, debido a que el detenido solo podía moverse en camilla por las lesiones sufridas durante la caída.

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Una vez concluida la vista judicial, quedó en libertad y regresó en ambulancia al hospital para continuar con su recuperación, pendiente de comparecer ante el juzgado cuando sea requerido.