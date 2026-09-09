Mos externalizará la gestión de los servicios energéticos por 42,5 millones

El Concello de Mos contratará la gestión de los servicios energéticos públicos de todo el municipio por 42,5 millones de euros. El contrato tendrá una duración de 25 años e incluirá una inversión inicial por parte de la empresa adjudicataria de ocho millones de euros, destinados a la renovación y modernización de las instalaciones municipales. «Es el contrato más importante de esta legislatura», destacó el concejal de Contratación, Leo Costas, en el pleno en el que se aprobó dicho contrato, con los votos a favor del PP y en contra de BNG y PSOE

El gobierno local defendió este modelo de gestión de servicios energéticos, mediante el cual una única empresa se encargará de gestionar la energía, la luz pública, los edificios municipales, semáforos, calefacciones, climatizaciones, calderas, acumuladores, piscina y fuente de As Angustias.

Además, los pliegos establecen que la empresa realizará una actuación integral inicial que permitirá abordar la modernización de buena parte de la red de alumbrado municipal, con la renovación de 6.964 puntos de luz de los 7.397 existentes y 207 nuevos puntos, y la actualización de 164 centros de mando. El proyecto contempla también actuaciones en cinco edificios municipales, con especial repercusión en la piscina y en el pabellón Óscar Pereiro. Estas actuaciones repercutirán la reducción del consumo energético y mejora de la eficiencia del sistema de iluminación público.

Con todo, a pesar de que la gestión es externa, el Concello mantendrá la capacidad de decisión sobre los horarios de encendido y apagado, y sobre la programación de las instalaciones, mientras que la empresa adjudicataria asumirá las obligaciones de funcionamiento y mantenimiento establecidas en el contrato.

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Para la alcaldesa, Nidia Arévalo, con la contratación de dicho servicio, que sale ahora a licitación pública, «damos un paso importante para dejar atrás un modelo basado en actuaciones puntuales y afrontamos una renovación integral del sistema de alumbrado del municipio». Además, la regidora recalca que «no se trata simplemente de cambiar luminarias, sino de contratar un servicio integral en el que la empresa tendrá que responder durante 25 años por el mantenimiento, el funcionamiento y los ahorros comprometidos».