Porriño aprueba el presupuesto más alto de su historia: 26,8 millones

Porriño aprobó ayer en pleno su nuevo presupuesto municipal, que sustituirá al actual, prorrogado desde 2024. El nuevo documento económico para 2026 alcanza la cifra de 26,8 millones de euros, lo que supone el mayor presupuesto de la historia del municipio, con una subida del 28,66% respecto al anterior. «Son unas cuentas realistas, rigurosas y pensadas para que O Porriño siga creciendo en mejores servicios, infraestructuras y espacios para los vecinos y vecinas», defendió el alcalde, Alejandro Lorenzo.

Desde el gobierno municipal explican que este presupuesto certifica la recuperación de la capacidad financiera del municipio, luego de varios ejercicios «centrados en la regularización y en el saneamiento de las cuentas públicas tras la depuración de las facturas irregulares dejadas por el anterior gobierno municipal y la amortización total de los préstamos de la deuda heredada, lo que permite a la administración local quedar libre de cargas y tutelas».

En este presupuesto de 2026, el capítulo de inversiones reales supera los 5 millones de euros. La partida más significativa, dotada con 3,9 millones, está destinada de forma íntegra a las obras de saneamiento, consideradas una infraestructura estratégica para el desarrollo de Porriño. El resto de los fondos se reservan a actuaciones en vías públicas, accesibilidad, equipamientos municipales, seguridad, polígonos industriales, instalaciones deportivas y educativas, rehabilitación urbana y actuaciones directas en las parroquias.

En el ámbito social y de servicios públicos, el presupuesto contempla novedades destacadas, como la partida de 40.000 euros para la puesta en marcha de tarjetas de alimentos destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, además de otros 65.000 euros reservados para la construcción de la futura residencia de mayores de Torneiros.

Por otro lado, la gestión de los servicios municipales y el gasto corriente en bienes y servicios absorbe más de 13 millones del presupuesto, mientras que el capítulo de personal se lleva 6,52 millones de euros.

Desde el gobierno local remarcan que el crecimiento de la capacidad de gasto se hace «sin incrementos generalizados de impuestos y tasas municipales». «Seguimos teniendo las tasas más bajas de Galicia, apostando por nuestras empresas y por nuestra ciudadanía, para que no paguen más, pero sigan disfrutando de lo mejor», señala el regidor porriñés.

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Este nuevo presupuesto se aprobó inicialmente ayer con los votos a favor del PP y en contra del BNG y POSE.