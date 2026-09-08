Mos presentará alegaciones a la nueva línea de alta tensión

El Concello de Mos va a presentar alegaciones al proyecto de nueva línea de alta tensión aerosubterránea de 220 kV, que atravesará los municipios de Porriño, Mos y Vigo. Los servicios técnicos municipales detectaron afecciones relacionadas con viviendas y construcciones existentes o licencias concedidas, así como con montes comunales, equipamientos y actuaciones previstas en diferentes parroquias de Mos.

El proyecto se publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia, abriendo así el periodo de información pública y presentación de alegaciones. Precisamente coincidiendo con la publicación del anuncio, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, mantuvo ayer una reunión con representantes de la Red Eléctrica y de la Xunta de Galicia, con el objetivo de trasladarle las afecciones detectadas y reclamar el estudio de alternativas.

Una de las principales propuestas trasladadas por el Concello de Mos fue el estudio y utilización de corredores e infraestructuras viarias ya existentes para reducir el impacto sobre el territorio.

El proyecto contempla una línea de transporte de 220 kV y doble circuito, con una longitud de 21,4 kilómetros. El tendido aéreo suma cerca de 8,5 kilómetros y la parte soterrada cerca de 13 kilómetros. El trazado tiene su origen en la futura subestación Bateas, en Vigo, y remata en la línea Atios-Pazos de Borbén, en Porriño.

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«No queremos ser un problema para la energía que necesita la industria, pero Mos también tiene que defender su territorio, sus parroquias y a las personas afectadas por el proyecto», explica la alcaldesa, indicando que, durante los 30 días hábiles que se abren ahora para presentar alegaciones, «es el momento de estudiar alternativas y de corregir lo que pueda ser corregido».