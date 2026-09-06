Salceda triunfa con su fiesta de los callos a 28 grados

A pesar del calor, los callos de Salceda no defraudaron. Miles de personas se acercaron a una celebración que volvió a tener en la gastronomía y la tradición sus principales protagonistas. Desde primera hora, el ambiente fue intenso: a las nueve de la mañana ya había vecinos esperando para comprar raciones y llevarlas a casa para degustarlas en familia, mientras las colas se sucedían en las taquillas.

El Ayuntamiento, en colaboración con el grupo Coren, desplegó un dispositivo que permitió cocinar el potaje en la propia fiesta y servir más de 20.000 raciones. Bajo la dirección de Begoña Alonso, los callos volvieron a ser el eje de una jornada en la que participaron más de 150 voluntarios.

El pregón de Federico Pérez Rey puso la nota de humor a la jornada. Con un tono ácido, vinculó su nombramiento como pregonero con la posibilidad de que alguien hubiera fallado y dirigió después sus comentarios hacia distintas figuras. Del rey emérito dijo que estaría mejor «dando o pregón na festa do chourizo». También aseguró que Donald Trump sería un buen pregonero, aunque «eu donde o imaxino e dentro da pota», junto a Netanyahu. Sobre Feijóo, señaló que podría desempeñar ese papel, «pero Feijóo non é pregoneiro porque él non quere». Pérez Rey también recordó una ocasión en la que tomó callos y apuntó que este plato debió estar presente en la última cena.

Asistentes a la fiesta gastronómica / Anxo Guitiérrez

La Festa dos Callos se celebra desde 1993 y cada año suma nuevas actividades. El Festival de Charangas volvió a cosechar éxito y sirvió incluso de escenario para que Nieves, en el Bar Caselas, agotase parte de los callos de su receta particular.

La tradición se refleja también en los asistentes. Ángela asegura que acude desde 1993, «con choiva, con sol». Carmen, de 85 años, mantiene la costumbre de preparar callos, aprendida de la dueña del Bar Central, donde trabajó. Rosa, que lleva cinco años asistiendo, reconoce que ahora le encantan.

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Para Angela, una de las claves está en su carácter multigeneracional. Manolo, por su parte, destaca una organización capaz de gestionar miles de asistentes «sin problema alguno». Con éxito de público y una buena organización, la fiesta dejó buen sabor de boca, a pesar de los 28º a la sombra.