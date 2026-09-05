Porriño elige a Janet Novás para leer el pregón de las Festas do Cristo

Porriño encara este mes sus grandes Festas do Cristo, que tendrán de pregonera a la bailarina, performer y actriz Janet Novás. La porriñesa, Premio Nacional de Danza 2025 y Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación por «O Corno», subirá al balcón del Concello de Porriño el 26 de septiembre, a las 13.30 horas, para dar el pistoletazo de salida oficial a las fiestas en su fin de semana grande.

Natural de Cans, y siempre vinculada al municipio, la bailarina asegura que, «que el Concello pensase en mí y me tuviera en cuenta para dar el pregón este año me hace muchísima ilusión. Además, más allá de lo personal, me parece una imagen preciosa que una bailarina dé el pistoletazo de salida a las fiestas de su pueblo». En este sentido, reflexiona que, «que sea una bailarina la que dé el comienzo a la fiesta y abra la pista de baile para toda su gente me parece muy poético y tiene, además, un significado muy especial para mí».

De la misma idea es el alcalde, Alejandro Lorenzo, que resala la «importantísima carrera artística de esta mujer, que nunca dio la espalda a Porriño y que sigue velando por los grandes proyectos del municipio». De hecho, espera verla pronto actuar en el nuevo auditorio, una infraestructura a punto rematar y que ya visitó la propia Novás, contribuyendo incluso a su diseño interior.

Janet Novás, además de un Premio Nacional de Danza y un Goya, fue reconocida también con el Premio Ojo Crítico de RNE y el Premio Crítica de Cataluña. Desde 2008 desarrolla sus propios proyectos de danza y performance. En su trabajo, el cuerpo es origen y materia de la creación, y lo ha presentado en festivales y espacios nacionales e internacionales de gran prestigio.

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Con Janet Novás, el Concello de Porriño sigue la senda marcada en anteriores ediciones de las Festas do Cristo, encargando el pregón a personalidades del municipio, o muy vinculadas a él. El año pasado esta tarea la asumieron las jugadoras del Balonmano Porriño; en 2024, la vecina centenaria Juaniña; en 2023, el elenco de Teatro Fontevella; y en 2022, el director del Festival de Cans, Alfonso Pato.