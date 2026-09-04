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Desarticulan dos grupos que se dedicaban al robo de gasoil a camiones en Mos

La Guardia Civil siguió el rastro de unas garrafas interceptadas en Moaña y acabó deteniendo a cuatro personas y recuperando 225 litros de combustible

La Guardia Civil siguió el rastro de unas garrafas interceptadas en Moaña y acabó deteniendo a cuatro personas y recuperando 225 litros de combustible

La Guardia Civil siguió el rastro de unas garrafas interceptadas en Moaña y acabó deteniendo a cuatro personas y recuperando 225 litros de combustible / Guardia Civil

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Judit Bernárdez

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas como presuntos responsables de varios robos de gasoil en camiones aparcados en Mos, y ha logrado recuperar más de 225 litros de combustible. La investigación se inició a raíz de la interceptación en Moaña de un vehículo que transportaba varias garrafas de gasóleo, de procedencia aparentemente desconocida; y ha acabado con la desarticulación de dos grupos diferentes que se dedicaban al mismo hecho delictivo.

A partir de la incautación de las garrafas de gasoil en Moaña, y tras las denuncias presentadas por los perjudicados, los agentes de la Guardia Civil de Mos llevaron a cabo una minuciosa investigación que permitió establecer la procedencia del combustible e identificar a cuatro personas como presuntas responsables del delito.

Primero identificaron y detuvieron a tres varones, dos de nacionalidad española, de 62 y 58 años, y un tercero, portugués, de 38 años; todos ellos con antecedentes policiales. Según se desprende de la investigación, utilizaban una furgoneta y varias garrafas para desplazarse a diferentes zonas de estacionamiento de camiones y, una vez allí, sustraían el gasoil directamente de sus depósitos.

La investigación derivó además en la detención de un cuarto hombre, de 38 años y vecino de Vigo, como presunto autor de otro hurto, también relacionado con el robo de combustible en Mos. En este caso, por la sustracción de aproximadamente de 500 litros de gasoil de los depósitos de varios camiones. Por este hecho, se abrió además una nueva línea de investigación por un presunto delito de falsedad documental, relacionado con el vehículo utilizado para la comisión del robo.

La intervención en Moaña permitió a la Guardia Civil seguir el rastro del combustible y determinar su posible procedencia, hasta conseguir relacionarlo con diferentes sustracciones cometidas en Mos y desarticular así dos grupos dedicados al robo de gasoil en camiones.

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La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones por si los detenidos pudieran estar relacionados con otros hechos similares cometidos en la zona.

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