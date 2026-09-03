Inauguración
Ponteareas y Mos ganan espacio para el ocio y el Corpus
Abren la Casiña do Corpus, que albergará oficina de turismo, y el renovado Parque da Pesqueira
Ponteareas y Mos vieron culminados ayer dos proyectos que dotan a ambas villas de dos nuevos espacios para el ocio y disfrute de la ciudadanía, en el caso de Mos; y para la promoción turística del Corpus, en el caso de Ponteareas. En las dos inauguraciones estuvo presente el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, pues dicha administración contribuyó a financiar tanto la Casiña do Corpus como el Parque Multiocio da Pesqueira, que se abrieron ayer al público.
En Ponteareas, la Diputación financió la rehabilitación de una casa en ruinas en pleno conjunto histórico para convertirla en Casiña do Corpus. Invirtió en este proyecto más de 440.000 euros, con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Condado y A Paradanta.
El nuevo equipamiento municipal alberga en la planta baja la nueva Oficina de Turismo de Ponteareas y en el semisótano el Portal do Corpus. Este último será un espacio que funcionará como museo dedicado a divulgar la Festa do Corpus durante todo el año, de manera que los visitantes podrán conocer los pormenores de los procesos de elaboración de las alfombras e incluso revivir el día grande de Corpus a través de la realidad virtual.
Por otro lado, en Mos, el presidente provincial inauguró la ampliación del Parque Multiocio da Pesqueira, un proyecto valorado en 507.000 euros, financiado con fondos de la Diputación, de la Xunta y del propio Concello. De hecho, en el acto oficial participó también el conselleiro de Deportes, Diego Calvo. El Concello celebró una fiesta infantil para inaugurar este nuevo parque multiocio, que gana más de 5.000 metros cuadrados con respecto al anterior, una zona de skate, un rocódromo, un parque de agua, nuevas zonas de descanso y amplía la zona infantil.
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