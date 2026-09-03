La Policía Local de Mos incauta más de cien pastillas para la disfunción eréctil de contrabando
Los agentes localizaron en el interior de un vehículo, además, billetes falsificados y 680 euros de curso legal de diferentes valores
La Policía Local de Mos ha logrado retirar del mercado negro más de un centenar de comprimidos destinados a potenciar la función sexual masculina, procedentes de la India y sin ningún tipo de garantía sanitaria. La incautación de estas pastillas, coloquialmente conocidas como “viagra”, tuvo lugar durante una actuación rutinaria de la patrulla, que le dio el alto a un conductor sin la inspección técnica del vehículo en vigor. Al detectar un elevado estado de nerviosismo del hombre, de 34 años, los agentes procedieron al registro exhaustivo del turismo, localizando además billetes falsificados y otros 680 euros en billetes de curso legal de diferentes valores.
Los hechos ocurrieron el pasado 25 de agosto, al hilo de las 12.30 horas, en la calle Ludeiro, en la parroquia de Tameiga. Al darle el alto al conductor del vehículo sin la ITV en vigor, la Policía Local encontró cuatro billetes falsos de 50 euros, por valor de 200 euros; así como 680 euros en billetes de curso legal de diferentes valores. También intervinieron 110 comprimidos de Cenforce-2000, de procedencia extranjera, destinados a la disfunción eréctil y que no estaban autorizados para su comercialización en España.
Al tratarse de medicamentos introducidos al margen de los canales legales de distribución y dispensación, carecían de las garantías exigibles, representando un riego para la salud. Además, junto a estos potenciadores sexuales, los agentes localizaron otros 30 comprimidos de diferentes medicamentos.
La elevada cantidad de comprimidos, junto con la presencia de dinero fraccionado, llevó a los agentes a considerar que existía indicios compatibles con una posible actividad de distribución o venta de medicamentos fuera de los canales legalmente establecidos. Así, ante el conjunto de indicios, la Policía Local de Mos procedió a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública y de un delito leve de falsificación de moneda. Luego, fue trasladado, junto con la totalidad de los efectos intervenidos, al puesto de la Guardia Civil de Mos para su custodia y posterior puesta a disposición del juzgado de guardia de Porriño.
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