La Festa dos Callos tendrá un dispositivo especial de seguridad

Salceda tiene listo un dispositivo especial de seguridad con motivo de la trigésimo segunda Festa dos Callos, que se celebrará este fin de semana en la villa. La alcaldesa, Loli Castiñeira, y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, presidieron ayer una junta local de seguridad extraordinaria para poner a punto este dispositivo junto con los representantes de la Guardia Civil y la Policía Local de Salceda.

Durante la reunión se ultimaron los detalles de un operativo destinado a garantizar tanto la seguridad de las personas asistentes como la ordenación de la circulación de vehículos a lo largo del sábado y domingo. El dispositivo estará reforzado, además, por personal voluntario de Protección Civil y de Salceda de Caselas.

El subdelegado del Gobierno destacó la importancia de la colaboración institucional y mostró su satisfacción por la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los policías locales de los concellos de la provincia. «Es una colaboración muy rodada, que funciona muy bien y que nos permite coordinar con eficacia los dispositivos de seguridad necesarios para que celebraciones multitudinarias como la Festa dos Callos se desarrolle con tranquilidad y, como en este caso, en un ambiente familiar», reconoció.

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Losada también incidió en la importancia preventiva de estos dispositivos, que, además de permitir una respuesta coordinada ante cualquier incidencia, contribuyen a disuadir posibles conductas delictivas o actos vandálicos aprovechando las grandes concentraciones de personas.