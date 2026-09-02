Porriño inaugura el curso con dos nuevas escuelas infantiles

El Concello de Porriño inaugurará este viernes sus dos nuevas escuelas infantiles municipales, ubicadas en Pontellas y Budiño. Con motivo del inicio de su actividad, el Concello organiza una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía, y muy especialmente los padres y madres que están buscando plaza para sus niños y niñas de 0 a 3 años, puedan conocer en primera persona las nuevas instalaciones y servicios. Será entre las 12.00 y las 19.00 horas.

Ambos centros ofrecen una educación totalmente gratuita para las familias y cuentan con las mismas prestaciones que las escuelas infantiles de la red autonómica de Galiñas Azuis. Con su puesta en marcha, el municipio porriñés suma 132 nuevas plazas públicas dirigidas al primer ciclo de Educación Infantil.

«Nuestro compromiso de dotar a todas y cada una de las parroquias de Porriño de servicios públicos y de calidad sigue siendo firme. Las escuelas infantiles son al mismo tiempo un espacio de aprendizaje y una herramienta fundamental de conciliación que debe llegar a todas las familias, vivan donde vivan», destaca el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, animando a las familias a acercarse este viernes a las instalaciones para conocer los centros y formalizar su inscripción si todavía necesitan un lugar para sus hijos e hijas.

La Escuela Infantil de Pontellas está emplazada en el lugar de A Igrexa y ocupa la antigua escuela unitaria de la parroquia, que fue rehabilitada y ampliada con esta finalidad. Oferta 66 plazas públicas distribuidas en cinco aulas, sala multiusos, oficina, cocina y amplias zonas exteriores en un solar de más de 4.300 metros cuadrados.

Por su parte, la Escuela Infantil de Budiño fue construida desde cero, en el entorno del polígono de As Gándaras, con más 500 metros cuadrados construidos en una parcela de 2.980 metros cuadrados. También oferta 66 plazas públicas.

Ambas cuentan con equipamiento totalmente nuevo y su gestión ha sido adjudicada a la empresa Koala Soluciones Educativas en el caso de la de Pontellas y a Navuxil en el caso de la de Budiño.