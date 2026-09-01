Mos rinde homenaje a 56 matrimonios de oro

El Concello de Mos celebró el domingo su Gran Festa dos Maiores, una jornada de convivencia que reunió a cientos de personas en Costoias y en la que fueron homenajeadas las 56 parejas de Mos que este año celebran sus bodas de oro.

«Estamos aquí para celebrar 50 años de vida compartida, pero también para reconocer todo lo que hay detrás de cada una de estas parejas: familia, trabajo, momentos buenos y difíciles y muchos años construyendo juntos la historia de Mos. Es una enorme satisfacción poder acompañarlos y rendirles este pequeño homenaje en nombre de todo el Concello», destacó la alcaldesa, Nidia Arévalo.

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La celebración comenzó ya por la mañana con misa solemne cantada por la Coral Asomamos y continuó con la actuación de la Banda de Música Xuvenil de Torroso. Posteriormente tuvo lugar una comida de confraternidad, tras la cual fueron homenajeados los 56 matrimonios que llevan 50 años casados. La tarde continuó con música y baile.