Música
La Banda Cultural de Salceda y Donicelas, juntas en el Festival da Luz
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Salceda de Caselas
El Festival da Luz de Boimorto contó con una importante representación salcedense en su edición de este año. La Banda Cultural de Salceda participó por segunda vez en el evento, invitando a hacerlo con ella a otro grupo local, Donicelas. Las dos agrupaciones presentaron un espectáculo conjunto en la última jornada del festival, este domingo.
El Concello de Salceda colaboró con el concierto sufragando los arreglos musicales para banda de las piezas del grupo Donicelas, realizados por Andrés Álvarez. El resultado fue un espectáculo de más de una hora de duración en el que los músicos de Salceda demostraron todo su potencial.
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