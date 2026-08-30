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Salceda estrena su nueva ruta enogastronómica «Callos e viño»

La actuación contó con el apoyo del plan de Turismo Sostenible

A la apertura acudieron el presidente del GDR, Pablo Castillo, y la alcaldesa.

A la apertura acudieron el presidente del GDR, Pablo Castillo, y la alcaldesa. / D.P.

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D. P.

Salceda de Caselas

El Concello de Salceda de Caselas ha puesto en marcha «Callos e Viño en Ruta», una nueva ruta enogastronómica que pone en valor uno de los platos más representativos del municipio, el vino local y la hostelería, al tiempo que conecta recursos culturales y paisajísticos.

El itinerario, de cerca de cuatro kilómetros y circular, parte del espacio del Antiguo Matadero y recorre lugares como la Praza de Abastos, el espacio das Carballas, el Pazo de Pegullal y el antiguo pote comunitario del Rubás. El recorrido finaliza en el centro de la localidad, donde los participantes podrán descubrir la gastronomía y los vinos asociados a la iniciativa en los establecimientos hosteleros adheridos.

La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Condado Paradanta Destino Enogastronómico», financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU y gestionado por el GDR «Terra e Auga», y contó con un presupuesto de 142.668 euros.

La ruta incorpora señalización, paneles interpretativos, placas identificativas, material divulgativo y juegos interactivos mediante códigos QR. También dispone de una página web propia con información sobre el recorrido, la Festa dos Callos y los establecimientos participantes.

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La alcaldesa, Loli Castiñeira, destacó que el Concello «segue traballando na nosa rede de sendas, unha das nosas sinais de identidade turística» y añadió que en esta ocasión «conseguimos xuntar callos, hostelería, turismo, viño, e dinamización comercial. Somos un concello cheo de vida e esta nova ruta é un novo atráctivo».

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