Iniciativa
Salceda estrena su nueva ruta enogastronómica «Callos e viño»
La actuación contó con el apoyo del plan de Turismo Sostenible
El Concello de Salceda de Caselas ha puesto en marcha «Callos e Viño en Ruta», una nueva ruta enogastronómica que pone en valor uno de los platos más representativos del municipio, el vino local y la hostelería, al tiempo que conecta recursos culturales y paisajísticos.
El itinerario, de cerca de cuatro kilómetros y circular, parte del espacio del Antiguo Matadero y recorre lugares como la Praza de Abastos, el espacio das Carballas, el Pazo de Pegullal y el antiguo pote comunitario del Rubás. El recorrido finaliza en el centro de la localidad, donde los participantes podrán descubrir la gastronomía y los vinos asociados a la iniciativa en los establecimientos hosteleros adheridos.
La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Condado Paradanta Destino Enogastronómico», financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU y gestionado por el GDR «Terra e Auga», y contó con un presupuesto de 142.668 euros.
La ruta incorpora señalización, paneles interpretativos, placas identificativas, material divulgativo y juegos interactivos mediante códigos QR. También dispone de una página web propia con información sobre el recorrido, la Festa dos Callos y los establecimientos participantes.
La alcaldesa, Loli Castiñeira, destacó que el Concello «segue traballando na nosa rede de sendas, unha das nosas sinais de identidade turística» y añadió que en esta ocasión «conseguimos xuntar callos, hostelería, turismo, viño, e dinamización comercial. Somos un concello cheo de vida e esta nova ruta é un novo atráctivo».
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