Solidaridad
Porriño reconoce a una enfermera que organizó un hospital de campaña en la dana
Inma Azorín García, vecina de Alfafar, agradeció emocionada la ayuda de los seis agentes de la Policía Local y dos operarios municipales de Porriño desplazados hasta Valencia
El Concello de Porriño recibió la visita de Inma Azorín García, enfermera y vecina del barrio de Orba, en Alfafar, que tras la dana de octubre de 2024 puso en marcha un hospital de campaña improvisado para atender a la población afectada.
Durante el encuentro, Inma agradeció emocionada la ayuda de los seis agentes de la Policía Local y dos operarios municipales de Porriño desplazados hasta Valencia. Entre ellos se encontraban el jefe de la Policía Local, Daniel Rodríguez, y el agente Fernando Cruces, que recordaron una semana de intenso trabajo para retirar agua y barro, además de realizar labores de vigilancia nocturna.
El dispositivo sanitario de Orba surgió ante la necesidad de garantizar medicamentos y atención básica, especialmente a una población mayor. Con el apoyo de unos 250 voluntarios, llegó a contar incluso con un pequeño quirófano para atender los casos más graves.
El alcalde, Alejandro Lorenzo, entregó a Inma una placa conmemorativa y destacó la solidaridad demostrada durante la emergencia. La visita sirvió para reforzar un vínculo nacido de la catástrofe y convertido en ejemplo de cooperación.
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