Cultura
El Festival O Son do Pazo dedica la jornada de hoy a la familia
Ofrece una sesión vermú, un taller de baile tradicional y la actuación de Tres Pesos
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Mos
El entorno del Pazo de Mos acogió ayer el inicio de la XI edición de O Son do Pazo, con las IV Olimpíadas Rurais y una noche de conciertos protagonizada por Faltriqueira, Comando Curuxás y De Ninghures, cabeza de cartel. La jornada también incluyó pasarrúas y actuaciones de Airiños do Castelo e Ikusgarri Dantza Taldea, además de la entrega del premio Mestre Machiño a Leni Pérez.
Hoy domingo, el festival se centrará en el público familiar, con una sesión vermú, un taller de baile tradicional y la actuación de Tres Pesos.
El director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo, visitó el certamen, y departió con la organización.
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