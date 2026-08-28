Salceda y Denis Suárez impulsan el deporte como vía de inclusión social

El Concello de Salceda de Caselas y la Fundación Denis Suárez han firmado el convenio «Deporte con Valores», una iniciativa destinada a facilitar el acceso al fútbol y reforzar el acompañamiento educativo de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El programa contempla 20 becas deportivas para que otros tantos menores puedan entrenar durante toda la temporada en la escuela de fútbol de Denis Suárez de forma gratuita, incluido el material necesario. Además, ofrecerá formación en valores a más de 200 niños y jóvenes, 22 becas de orientación formativa y laboral para jóvenes de entre 17 y 19 años, y actividades de participación y apoyo a las familias.

Para la alcaldesa, Loli Castiñeira, «a Fundación Denis Suárez sempre demostrou a súa vinculación e preocupación pola infancia e a xuventude en situación de vulnerabilidade social de Salceda. O traballo en rede é fundamental para que o presente e o futuro da nosa rapazada sexa seguro, coa garantía de que os seus dereitos estean cubertos. Agradezo enormemente o traballo que a Fundación realiza no noso concello»

El proyecto, presentado a la Convocatoria Solidaria TREZELUZES 2026, solicita una financiación de 32.650 euros y tendrá una duración aproximada de tres años. En total, prevé beneficiar directamente a más de 200 menores y jóvenes.

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Denis Suárez subrayó su vínculo con Salceda y aseguró que el objetivo es devolver al municipio parte de lo recibido, utilizando el fútbol como herramienta de inclusión, educación y crecimiento personal.