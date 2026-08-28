Porriño instaura el día del cambio de cromos

Tener todos los cromos de la Copa Mundial de la Fifa 2026 será menos problema en Porriño. Lo mismo que lograr completar las colecciones de Pokémon TCG, o la de Laliga EA Sports, o cualquier otra que cuesta mucho reunir. Para ello, la biblioteca municipal abrirá sus puertas a partir del próximo 3 de septiembre a una nueva iniciativa destinada a los aficionados al coleccionismo. Todos los jueves, de 18.00 a 19.00 horas, el espacio municipal acogerá encuentros para intercambiar cromos, con acceso abierto a niños, jóvenes y personas adultas.

La propuesta coincide con el inicio de la nueva temporada futbolística, por lo que los cromos de fútbol serán previsiblemente los grandes protagonistas de las primeras reuniones. La actividad, sin embargo, no se limitará a este ámbito y permitirá intercambiar cromos de todo tipo, desde Pokémon y Marvel hasta colecciones de dibujos infantiles y otras temáticas.

El objetivo es crear un espacio de encuentro en el que los participantes puedan compartir su afición, conocer a otros coleccionistas y encontrar aquellos cromos que necesitan para completar sus álbumes, al tiempo que dan salida a sus repetidos. Todo ello en un ambiente abierto y distendido.

El alcalde de Porriño, que ha anunciado su presencia en la primera quedada, destaca que la iniciativa responde a la voluntad de convertir la biblioteca en un espacio dinámico y abierto a los intereses de la ciudadanía. «Queremos que la Biblioteca Municipal sea un espacio vivo y abierto a todo tipo de actividades e intereses de la vecindad», señala. A su juicio, una actividad tan sencilla como intercambiar cromos puede convertirse en «una estupenda oportunidad para compartir, relacionarse y hacer de la biblioteca un nuevo punto de encuentro».

La primera cita será el jueves 3 de septiembre y, a partir de entonces, los encuentros se celebrarán todos los jueves del año, manteniendo el horario de 18.00 a 19.00 horas.

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Prohibido vender

La participación estará limitada al intercambio de cromos, por lo que no estará permitida su compra o venta. La organización también recuerda que los menores deberán estar tutelados durante la actividad. La iniciativa está dirigida a la infancia, la juventud y a todas las personas aficionadas al coleccionismo, de acuerdo con las condiciones de participación establecidas por la Biblioteca Municipal.