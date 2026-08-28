Identifican a un vecino de Porriño de 23 años como la víctima del atropello mortal de la A-55

Identifican a un joven de 23 años, vecino de O Porriño y de nacionalidad venezolana, como víctima del atropello mortal registrado esta semana en la A-55 a su paso por Porriño. La confirmación definitiva y oficial queda pendiente de las pruebas de ADN.

La colaboración entre la Policía Local de O Porriño y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha permitido avanzar de forma decisiva en la identificación del joven fallecido tras ser arrollado por un vehículo en la madrugada del pasado 25 de agosto en la autovía A-55.

Según fuentes oficiales, la víctima sería un joven de 23 años, de nacionalidad venezolana y vecino de O Porriño. «La plena identificación forense queda pendiente del resultado de las correspondientes pruebas de ADN, por lo que, hasta disponer de esa confirmación, debe hablarse de una identificación indiciaria o probable», indican.

El avance ha sido posible gracias al intercambio de información y a las gestiones realizadas conjuntamente por la Policía Local y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del suceso.

El atropello ocurrió de madrugada en San Salvador de Budiño

El accidente mortal se produjo sobre las 1.10 horas del 25 de agosto en la autovía A-55, a la altura de la parroquia de San Salvador de Budiño. Fueron varios particulares quienes alertaron a los servicios de emergencia después de advertir la presencia de un peatón en la vía.

El 112 Galicia movilizó a los profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Baixo Miño, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de O Porriño.

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El suceso se produjo después de que, durante la tarde-noche anterior, varias llamadas hubiesen alertado de la presencia de un peatón en la autovía. En aquel momento, los efectivos desplazados no habían localizado a ninguna persona.