Porriño premia a catorce deportistas federados locales

El Concello de Porriño entregó sus primeras becas municipales destinadas a deportistas individuales federados, una iniciativa pionera dotada con 25.000 euros para reconocer el esfuerzo y apoyar económicamente a los deportistas locales que han cosechado importantes éxitos deportivos en los últimos años.

Durante el acto, el alcalde destacó el orgullo que supone para el municipio contar con deportistas que llevan el nombre de Porriño a competiciones y podios. El regidor señaló que estas ayudas pretenden contribuir a que puedan seguir progresando en sus respectivas disciplinas y convertirse en referentes para las nuevas generaciones.

Las becas, de entre 1.000 y 1.500 euros por deportista, reconocen los méritos obtenidos desde el 1 de enero de 2021 y han beneficiado a 14 deportistas de distintas modalidades individuales. Entre los premiados figuran los boxeadores David Álvarez Domínguez, Álex Manuel Castro Alonso y Manuel Hermida; los ciclistas y especialistas en BTT Laura M. Mira Juárez, Aroa Otero Táboas, Jorge Pérez Cuña, Santos Lemos y Ana María González Cuña; la golfista Alba González Fernández; el atleta Sergio Rodríguez Teixeira; los gimnastas Hernán Sío Trillo y Lucía Casilla Maceira; la corredora de trail María Martínez González y la triatleta Carla Guisande Vieito.

La nueva línea de ayudas busca compensar parte del importante esfuerzo físico y económico que exige la alta competición, especialmente en las modalidades individuales. Las subvenciones podrán destinarse a gastos directamente relacionados con la actividad deportiva, como la adquisición de material y equipamiento, inscripciones en campeonatos, desplazamientos o combustible para acudir a competiciones oficiales.

Para acceder a estas ayudas, de carácter anual y en régimen de concurrencia no competitiva, era necesario cumplir determinados requisitos. Entre ellos figuraban ser mayor de edad y estar empadronado en la villa de Porriño durante al menos dos años, o ser «deportista galego de alto nivel» nacido en el municipio. También se exigía disponer de licencia federativa vigente y no estar cumpliendo ninguna sanción deportiva.

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Con esta primera convocatoria, el Concello pretende respaldar el esfuerzo local y facilitar que sus deportistas continúen cosechando éxitos, complementando además las ayudas que ya se conceden a los clubes deportivos.