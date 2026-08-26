103 años y muchas permanentes

Dolores Ferreiro Quintas, a la que en Salceda se le conoce como Lola, acaba de cumplir 103 años y es la persona más longeva de la localidad, por lo tanto la abuela del municipio. El Concello quiso celebrar su aniversario con un reconocimiento institucional que sirve también para poner rostro a una historia de esfuerzo, independencia y curiosidad, según indican desde el propio ayuntamiento.

La alcaldesa, Loli Castiñeira, y la concejala de Benestar Social, Selene González, visitaron a esta vecina, que mantiene una salud física y mental destacable. De hecho, Lola siguió conduciendo hasta los 95 años y lleva más de dos décadas viviendo de manera independiente en la casa que construyó junto a su marido en su Salceda natal.

Explica la regidora que su vida no ha sido sencilla. Hija de un guardia civil republicano, creció marcada por la guerra, la pobreza y el hambre, mientras algunos de sus hermanos tuvieron que emigrar siendo todavía menores. Ella decidió quedarse y buscar su propio camino. Con unas nociones aprendidas de un peluquero llegado de Barcelona comenzó a trabajar en Ourense y, posteriormente, abrió su propia peluquería en Redondela, donde consiguió prosperar y alcanzar una independencia económica poco habitual para una mujer de su generación.

Ese espíritu emprendedor también marcó su vida familiar. Lola y su marido tuvieron dos hijas y un hijo y ella defendió siempre que pudieran estudiar, incluso en épocas de dificultades económicas. Su máxima era clara: «Cuanto más conocimiento tengáis, menos podrán mandar en vosotros». Cuando su marido comenzó a perder visión, Lola volvió a demostrar su determinación. Con 52 años obtuvo el permiso de conducir para hacerse cargo de la movilidad familiar y no dejó el volante hasta los 95.

Viuda desde los 80 años, continúa afrontando el paso del tiempo desde la autonomía. Realiza ejercicios de rehabilitación tres veces al día para mantenerse ágil y conserva además una de sus grandes pasiones: la repostería. Sus conocidas pastas y dulces son una forma habitual de agasajar a quienes visitan su casa.

La curiosidad tampoco la ha abandonado. Descubrió la literatura después de cumplir los 80 años y durante décadas dedicó buena parte de su tiempo a leer y aprender. Hoy mantiene una mirada lúcida y crítica sobre los cambios sociales, especialmente sobre los avances logrados por las mujeres.

Asegura la alcaldesa que Lola contempla con satisfacción una sociedad en la que las mujeres pueden trabajar, conducir, vestir libremente y mostrar públicamente su afecto.

La regidora destacó que «visitar á muller de maior idade do noso concello é conectar directamente coa historia viva e coa dignidade das mulleres da nosa terra. A súa elegancia, lucidez e a súa mente aberta son unha lección constante para todas e todos nós».

Por su parte, la concejala de Benestar Social destacó la importancia de visibilizar referentes de envejecimiento activo como el de Lola, quien demuestra que la curiosidad y el deseo de aprender no tienen fecha de caducidad y son un ejemplo claro parar romper con los prejuicios sobre el edadismo.