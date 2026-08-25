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Muere una persona tras ser atropellada en la A-55 en O Porriño

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 01.10 horas de este martes

Tramo de la A-55, que une Vigo y Porriño.

Tramo de la A-55, que une Vigo y Porriño. / Jose Lores

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R. V.

Una persona ha perdido la vida tras sufrir un atropello en la autovía A-55, en la parroquia de San Salvador de Budiño, a su paso por el municipio pontevedrés de O Porriño.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 01.10 horas de este martes y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma.

La central de emergencias movilizó a los profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Baixo Miño, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de O Porriño.

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Una vez en el punto, los efectivos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.

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