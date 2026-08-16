Parking
Porriño dispone de más de 1.100 plazas de aparcamiento gratis
Se reparten entre ocho parcelas del centro urbano, ocupando 28.000 metros cuadrados
Porriño cuenta ya con más de 28.000 metros cuadrados de aparcamiento gratuito distribuidos por el municipio para dinamizar el comercio y la hostelería local. Esta medida supone la creación de más de 1.100 nuevas plazas de estacionamiento divididas en ocho parcelas estratégicas situadas junto a equipamientos públicos, centros educativos, áreas deportivas y zonas de ocio.
«La falta de aparcamiento era una de las principales carencias de nuestro municipio y un obstáculo directo para el crecimiento de nuestro comercio y hostelería. Con la puesta en marcha de estos más de 28.000 metros cuadrados gratuitos, damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos, facilitando el día a día de los porriñeses y haciendo O Porriño mucho más atractivo para quien nos visita para comprar o disfrutar de nuestra villa», destaca el alcalde, Alejandro Lorenzo.
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