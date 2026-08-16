Porriño dispone de más de 1.100 plazas de aparcamiento gratis

Porriño cuenta ya con más de 28.000 metros cuadrados de aparcamiento gratuito distribuidos por el municipio para dinamizar el comercio y la hostelería local. Esta medida supone la creación de más de 1.100 nuevas plazas de estacionamiento divididas en ocho parcelas estratégicas situadas junto a equipamientos públicos, centros educativos, áreas deportivas y zonas de ocio.

«La falta de aparcamiento era una de las principales carencias de nuestro municipio y un obstáculo directo para el crecimiento de nuestro comercio y hostelería. Con la puesta en marcha de estos más de 28.000 metros cuadrados gratuitos, damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos, facilitando el día a día de los porriñeses y haciendo O Porriño mucho más atractivo para quien nos visita para comprar o disfrutar de nuestra villa», destaca el alcalde, Alejandro Lorenzo.