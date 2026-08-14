La iglesia de Santa María de Porriño pide auxilio para afrontar una reforma urgente

La iglesia de Santa María de Porriño, en el centro urbano, se cae a pedazos. El pasado mes de diciembre se desplomaron parte de los llanos de la pared de la capilla del Dulce Nombre, sin que, afortunadamente, hubiera que lamentar más daños que los que ya presentan otros muros del templo, comido por la humedad y el paso del tiempo. El edificio, que se inauguró en 1913, necesita una reforma integral, cuyo proyecto, ya redactado, estima el coste en medio millón de euros. Por ahora, han logrado reunir 180.000 euros, con los que se financiará una primera fase de la rehabilitación, consistente en el acondicionamiento de la cubierta.

«Empezaremos por lo más prioritario, que es el cambio del tejado, que actualmente ocasiona muchas filtraciones», explica el párroco, don Ángel. El sacerdote, natural de Tameiga (Mos), fue destinado a esta parroquia hace 10 meses, y se encontró al llegar con unas instalaciones muy deterioradas. Aunque ya se había iniciado la redacción del proyecto de reforma del templo, don Ángel le dio celeridad.

Don Ángel, párroco de la iglesia de Santa María de Porriño, señala las humedades de los muros. / ANXO GUTIÉRREZ

A principios de septiembre comenzarán las obras de la primera fase del proyecto, cofinanciadas por la Diócesis de Tui-Vigo, el Concello de Porriño y por las donaciones particulares de los feligreses. En este sentido, el párroco recuerda que, aunque los inicios de dicha iglesia en el corazón de Porriño datan de XVI, con San Jorge como patrón, a principios del siglo pasado hubo que rehacerla de nuevo porque, al igual que ahora, estaba muy deteriorada.

El edificio actual, de estilo neogótico, se inauguró en 1913, y su financiación corrió a cargo del empresario Ramón González, que hizo fortuna en Argentina y, de vuelta a Galicia, se casó con una porriñesa e hizo importantes donaciones que contribuyeron a asentar el Porriño que conocemos hoy. Además del nuevo templo parroquial, también financió la construcción de la casa consistorial y el campo de fútbol municipal.

La iglesia de Santa María de Porriño necesita ahora otro filántropo que contribuya a preservar el patrimonio de todos los porriñeses y porriñesas. En este sentido, el párroco indica que se pueden hacer donaciones a través de la página web www.donoamiiglesia.es, marcando Porriño o añadiendo su código postal (36400). Destaca don Ángel que dicha donación desgrava en la declaración de la renta.

Pila baustismal del templo. / Anxo Gutiérrez

Cualquier ayuda es bienvenida para salvar la iglesia. Una vez que se termine la primera fase de la reforma, centrada en la cubierta, si hay fondos suficientes, se comenzará a actuar en su interior, gravemente afectado por las filtraciones del tejado y la humedad. Hasta la pila bautismal está hecha pedazos, aunque su reparación no tendrá que esperar tanto como el resto del edificio.

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El párroco, que también atiende las parroquias de San Rosendo, Sanguiñeda, Cans, Atios y San Salvador de Budiño, insiste en la necesidad de cuidar este patrimonio de todos los porriñeses y de las decenas de peregrinos que paran en esta iglesia a diario en su camino hacia Santiago. También pone en valor don Ángel la gran labor de los voluntarios de Cáritas en Porriño y de la Oficina Vide, próxima a la iglesia, donde los peregrinos pueden adquirir su credencial del Camino de Santiago, gracias a una colaboración de la iglesia de Porriño con este colectivo de mujeres con discapacidad intelectual.