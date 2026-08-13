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Patrimonio inmaterial

Un salcedense recupera el legado sonoro del compositor Enrique Macías

El músico Roberto Oliveira cede al Consello da Cultura Galega un fondo sonoro digitalizado recopilado durante años para la elaboración de su tesis sobre Macías

El músico salcedense Roberto Oliveira.

El músico salcedense Roberto Oliveira. / RICARDO GROBAS

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Judit Bernárdez

Salceda de Caselas

El músico salcedense Roberto Oliveira, especializado en percusión contemporánea, ha cedido al Consello da Cultura Galega un fondo sonoro digitalizado sobre la figura de Enrique X. Macías (Vigo, 1958-1995), considerado uno de los pioneros de la música contemporánea gallega de la segunda mitad del siglo XX. Dicho fondo es el resultado del trabajo de recuperación del legado de Macías, que sirvió de base al investigador salcedense para elaborar su tesis Procesos estructurales electroacústicos en Enrique X. Macías, defendida hace dos meses.

Antes de abordar el análisis de su obra, Oliveira desarrolló una importante labor de recuperación patrimonial que se prolongó durante varios años y que incluyó una estancia específica para la digitalización de las cintas magnetofónicas, para lo que contó con el apoyo del Concello de Salceda de Caselas, así como del Grupo Organistrum de la Universidad de Santiago de Compostela y de la productora ONME Gestión Cultural S.L., que contribuyó económicamente al proceso de digitalización.

Parte del fondo original de Macías se encontraba en Lisboa, donde el compositor mantuvo durante toda su trayectoria una estrecha relación con la comunidad musical portuguesa. Tras su fallecimiento, parte de su documentación permaneció en Portugal, incluidas las cintas magnetofónicas, que se conservaron durante años a la espera de que apareciese la tecnología y el conocimiento necesarios para poder recuperarlas.

Inicios del trabajo

La espera terminó en 2018, con el retorno a Vigo de una parte importante del fondo documental. Al año siguiente, en septiembre 2019, Oliveira comenzó el proceso específico de digitalización de las cintas, que remató en junio de 2023. Esta labor permitió recuperar una parte sustancial de un patrimonio sonoro especialmente frágil y de difícil acceso.

Uno de los principales valores de la colección reside en la recuperación de grabaciones inéditas, entre ellas registros de conciertos celebrados en Japón, acompañados de los correspondientes programas de mano y documentación asociada. El fondo incluye también los materiales complementarios vinculados a las grabaciones, así como publicaciones elaboradas por el propio Roberto Oliveira en el marco de su proceso de investigación. El material cedido incluye 186 grabaciones, procedentes tanto del ámbito familiar como de ediciones discográficas y materiales relacionados con la actividad artística de Macías.

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El conjunto de la documentación digitalizada alcanza los 1.794 ítems, que ya son patrimonio del Consello da Cultura Galega. El acto de cesión tuvo lugar ayer y en él participaron la presidenta del Consello, Dolores Vilavedra; el investigador Roberto Oliveira; la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira; y el director del Arquivo Sonoro de Galicia, Alejo Amoedo. Este último destacó que el acuerdo firmado «permitirá poner este material a disposición de investigadores e investigadoras y contribuir a la preservación y difusión de la obra de uno de los compositores gallegos más relevantes de la música contemporánea de la segunda mitad del siglo XX».

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