Abre un nuevo Claudio Express en el Polígono Industrial A Granxa

Gadisa Retail refuerza su presencia en la provincia de Pontevedra con la puesta en marcha de un Claudio Express en Porriño, concretamente en la calle Prolongación Paralela 3 del Polígono Industrial A Granxa. Con una sala de ventas de 75 metros cuadrados, el nuevo Claudio Express pone a disposición del cliente cerca de 750 referencias alimenticias y productos básicos de droguería e higiene. El complejo también cuenta con gasolinera, cafetería con terraza, boxes de aspirado y un puente de lavado adaptado a camiones. Su apertura supuso la creación de 12 puestos de trabajo.