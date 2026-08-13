Empleo
Abre un nuevo Claudio Express en el Polígono Industrial A Granxa
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
D.P.
Porriño
Gadisa Retail refuerza su presencia en la provincia de Pontevedra con la puesta en marcha de un Claudio Express en Porriño, concretamente en la calle Prolongación Paralela 3 del Polígono Industrial A Granxa. Con una sala de ventas de 75 metros cuadrados, el nuevo Claudio Express pone a disposición del cliente cerca de 750 referencias alimenticias y productos básicos de droguería e higiene. El complejo también cuenta con gasolinera, cafetería con terraza, boxes de aspirado y un puente de lavado adaptado a camiones. Su apertura supuso la creación de 12 puestos de trabajo.
- Dónde (y dónde no) ver el eclipse de este miércoles cerca de Vigo
- El Gobierno descarta dar un «no» a la planta de SAIC en Ferrol por la seguridad nacional y le pondrá condiciones si es necesario para blindar su viabilidad
- Del hospital Álvaro Cunqueiro a Londres para estudiar a los atletas de gran corazón
- Denuncian a la protectora Os palleiros de Pontevedra por la desaparición y acogida posterior de una perra en Poio
- Pinchan las ruedas de 10 coches de portugueses en la playa de Areacova
- Rumbo directo a Vigo desde Irlanda: The Corrs deja 'sin aliento' a Castrelos
- Tsygankov se suma a la ecuación del ataque del Celta
- Menores con adulto y permiso parental se quedaron fuera de la platea de Castrelos para ver a Abraham Mateo: «Sé que es la ley, pero...»