Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar GaliciaThe Corrs CastrelosListas negras clientesCésped BalaídosTerremoto en ColombiaAlerta escasez agua
instagramlinkedin

Empleo

Abre un nuevo Claudio Express en el Polígono Industrial A Granxa

Plantilla del nuevo supermercado Claudio Express en Porriño. | D.P.

Plantilla del nuevo supermercado Claudio Express en Porriño. | D.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D.P.

Porriño

Gadisa Retail refuerza su presencia en la provincia de Pontevedra con la puesta en marcha de un Claudio Express en Porriño, concretamente en la calle Prolongación Paralela 3 del Polígono Industrial A Granxa. Con una sala de ventas de 75 metros cuadrados, el nuevo Claudio Express pone a disposición del cliente cerca de 750 referencias alimenticias y productos básicos de droguería e higiene. El complejo también cuenta con gasolinera, cafetería con terraza, boxes de aspirado y un puente de lavado adaptado a camiones. Su apertura supuso la creación de 12 puestos de trabajo.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents