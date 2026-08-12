Se entrega en la Guardia Civil tras 20 días fugado el conductor que embistió a un coche de la Policía Local en Salceda

El vecino de Salceda que empotró su vehículo contra un coche patrulla de la Policía Local de Salceda durante una persecución, y luego se dio a la fuga, se entregó este miércoles por la mañana en el cuartel de la Guardia Civil de Porriño tras llevar 20 días en paradero desconocido. El hombre se entregó voluntariamente en el cuartel de Porriño en compañía de su abogado y posteriormente pasó a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Porriño, que decretó su libertad, aunque continúa la investigación por los presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, daños, lesiones y delitos contra la seguridad vial

Los hechos por los que se le investiga se produjeron alrededor de las 14 horas del 23 de julio, cuando los policías, que realizaban el turno de mañana, dieron el alto a una camioneta tipo pick-up, en un control en el centro urbano de Salceda. El conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y emprendió la huida. La persecución comenzó en la calle Vigo y continuó por varias vías locales hasta el barrio de Maceira, en la parroquia de Parderrubias, entre ellas una carretera que discurre paralela a la PO-510.

En un momento del recorrido, el conductor detuvo repentinamente el vehículo. Cuando los agentes se disponían a identificarlo, inició una maniobra de marcha atrás e impactó con gran fuerza contra el coche policial. A causa del impacto, los dos agentes implicados en el operativo, un hombre y una mujer, necesitaron asistencia médica.