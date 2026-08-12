Cataventus, la «brass band» de Salceda, vuelve a sonar 20 años después

Salceda de Caselas vivirá este domingo, 16 de agosto, un reencuentro muy especial. El grupo de metales Cataventus, formado hace treinta años por un grupo de amigos de la Banda Cultural de Salceda, ofrecerá un concierto único en la Plaza del Concello, donde reinterpretarán temas míticos de los años 80 y 90, así como nuevas versiones, siempre con su característico sonido de brass band.

Dicho reencuentro llega veinte años después de su último concierto. El grupo se convirtió entonces en una de las mejoras bandas de viento-metal de Galicia y actuó en diversos festivales y salas de concierto por toda la geografía gallega, como el Festival Cultura Quente, en las Festas de San Froilán de Lugo, en la Ascensión de Santiago o en las salas Camawey de Pontevedra, Clavicémbalo de Lugo o Joker de Vigo.

El concierto contará con los integrantes originales del grupo y con músicos que se fueron sumando durante los últimos años. Santi Lorenzo, Pablo Fernández, Fran Mora y Alejandro Vázquez tocarán el trompeta; Faustino Núñez y Anibal Sousa, el trombón; Edu Diz y Fran Valcárcel, el bombardino; César Núñez la tuba y Roberto Oliveira la batería. Además, el grupo contará con la presencia de Esteban Batallán Cons, trompetista solista de la Chicago Symphony Orchestra y Medalla Castelao 2026. La cita también rendirá homenaje a David Fernández, integrante original del grupo, fallecido en 2016.

A día de hoy, la gran mayoría de los integrantes de Cataventus son músicos profesionales, colaboradores o con plaza en las principales bandas sinfónicas y orquestas sinfónicas del panorama nacional e internacional.

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El concierto, inédito, tendrá lugar el domingo en la plaza del Concello de Salceda y contará con Dj Vakeiro como telonero, desde las 21.45 a las 22.30 horas, cuando comenzará la actuación de Cataventus.