El alcalde de las 500 bodas

Hace poco más de un año, el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, oficiaba 15 bodas en 15 días. Si bien es cierto que aquel mes de julio fue de récord en cuanto a la celebración de matrimonios, no hay semana en la que el regidor no case a, por lo menos, una pareja. «Normalmente son más», puntualiza Lorenzo, que tiene su propio récord diario en siete bodas en 24 horas. Es por ello que no sorprende que ayer haya llegado a su boda número 500; una cifra que le hace ilusión porque «hacer feliz a la gente es una máxima y que tantas parejas confíen en mi para acompañarlas en un momento tan especial sigue siendo un orgullo personal y institucional», valora el alcalde.

La boda número 500 fue la de María y Gabriel, dos jóvenes que se conocieron hace cinco años en una asociación de Torneiros, en Porriño, y que ahora emprenden una nueva etapa de su vida convertidos en marido y mujer. Su enlace se celebró «el 8 del 8, una fecha que me parece mágica porque es el número infinito», confesaba ayer María, asegurando que ese infinito representa su amor.

Tras cumplir las 500 bodas oficiadas, el alcalde de Porriño ya tiene programadas siete citas más en los próximos 15 días. Además, explica que ha casado en prácticamente todos los lugares posibles. En este sentido, recuerda con especial emoción una oficiada recientemente, en el hospital Povisa, donde unió en matrimonio a una pareja que cumplía los deseos de la madre del novio, a quien apenas le quedaban unas horas de vida.

Al margen de esta boda celebrada en la habitación de un hospital, desde que Alejandro Lorenzo tomó el bastón de mando del Concello de Porriño en 2022, ha casado en restaurantes, fincas particulares, en la casa consistorial y últimamente bajo el Templete de San Luis, que se convirtió en un decorado más de las bodas que se celebran en el municipio desde su restauración.

Esta afluencia de parejas que buscan casarse o renovar sus votos en Porriño se explica en parte por la supresión de la tasa de 100 euros que el gobierno local dejó de cobrar en 2022. Desde entonces, el número de expedientes tramitados no dejó de crecer.

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«No creemos que deban existir tasas por formalizar el amor», resalta el regidor porriñés, insistiendo en que, tal y como le dice a las parejas que casa, «la felicidad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace». A él, oficiar su boda número 500, le hace así, feliz.