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Penedo Remember, un festival con juegos y música en Salceda

El evento está organizado por la Asociación de Vecinos de Parderrubias

Representantes del Concello de Salceda y la comisión organizadora del Penedo Remember Fest.

Representantes del Concello de Salceda y la comisión organizadora del Penedo Remember Fest. / FdV

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D. P.

Salceda de Caselas

El Área Recreativa Penedo Redondo de Salceda acoge este fin de semana el Penedo Remember Fest 2026, un evento organizado por la Asociación de Vecinos de Parderrubias, en colaboración con el Concello, que combina actuaciones musicales en directo con torneos deportivos y gastronomía.

Uno de los torneos enfrentará a los vecinos de la propia parroquia, con un campeonato de fútbol entre los barrios de arriba y de abajo. También habrá un campeonato de futbolín y tute abierto a todas las edades, así como otros juegos populares.

Además, todas las noches sonarán temas de los años 80, 90 y 2000 con Dj Ramón y Krlos Dj.

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Por último, habrá servicio de restauración,sorteos y premios.

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