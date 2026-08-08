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Controlado un incendio forestal en O Porriño tras afectar a 1,3 hectáreas

Las llamas se originaron poco antes de las tres de la tarde en la zona de Pontellas

Imagen de archivo de una actuación contra un incendio forestal este verano en Galicia

Imagen de archivo de una actuación contra un incendio forestal este verano en Galicia / Brevebretema

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R. V.

Un incendio forestal ha quemado algo más de una hectárea en O Porriño y ha quedado controlado a las 16.19 horas de este sábado.

Según informa la Concellería de Medio Rural, afectó a la zona de Pontellas y comenzó minutos antes de las tres de la tarde. Las llamas avanzaron cerca de casas y de naves.

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Para sofocarlo se han empleado, hasta el momento 2 agentes, 6 brigadas, 6 motobombas, 1 helicóptero y 2 aviones. La superficie afectada ronda 1,3 hectáreas. 

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