Controlado un incendio forestal en O Porriño tras afectar a 1,3 hectáreas

Un incendio forestal ha quemado algo más de una hectárea en O Porriño y ha quedado controlado a las 16.19 horas de este sábado.

Según informa la Concellería de Medio Rural, afectó a la zona de Pontellas y comenzó minutos antes de las tres de la tarde. Las llamas avanzaron cerca de casas y de naves.

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Para sofocarlo se han empleado, hasta el momento 2 agentes, 6 brigadas, 6 motobombas, 1 helicóptero y 2 aviones. La superficie afectada ronda 1,3 hectáreas.