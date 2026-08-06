Sequía
Porriño limita el riego de parques y jardines para ahorrar agua
El Concello intensifica las medidas para evitar malgastar recursos hídricos por la prealerta
El Concello de Porriño se ha sumado a la lista de municipios que intensifica las medidas de ahorro de agua ante la escasez de precipitaciones y altas temperaturas. Estas consisten en el incremento del control para detectar usos inadecuados o captaciones ilegales; reducirá las presiones de suministro en diversos sectores y realizará campañas específicas para la detección y reparación de fugas. Pero, además, el Ayuntamiento ha dado orden de limitar el riego de parques, jardines y campos de fútbol, junto con otros usos considerados no esenciales.
Desde el Concello se insiste en que la prevención y concienciación son clave en las próximas semanas si no hay precipitaciones. Por eso, se pide la colaboración directa tanto de las empresas como de los vecinos y vecinas para adoptar hábitos de uso responsable. De hecho, también se ha pedido a los grandes consumidores del municipio que apliquen planes de reducción de consumo en sus instalaciones.
Por otro lado, el Consorcio de Augas do Louro también realizará un seguimiento permanente de la evolución de los recursos hídricos disponibles.
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