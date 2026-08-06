Porriño limita el riego de parques y jardines para ahorrar agua

El Concello de Porriño se ha sumado a la lista de municipios que intensifica las medidas de ahorro de agua ante la escasez de precipitaciones y altas temperaturas. Estas consisten en el incremento del control para detectar usos inadecuados o captaciones ilegales; reducirá las presiones de suministro en diversos sectores y realizará campañas específicas para la detección y reparación de fugas. Pero, además, el Ayuntamiento ha dado orden de limitar el riego de parques, jardines y campos de fútbol, junto con otros usos considerados no esenciales.

Desde el Concello se insiste en que la prevención y concienciación son clave en las próximas semanas si no hay precipitaciones. Por eso, se pide la colaboración directa tanto de las empresas como de los vecinos y vecinas para adoptar hábitos de uso responsable. De hecho, también se ha pedido a los grandes consumidores del municipio que apliquen planes de reducción de consumo en sus instalaciones.

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Por otro lado, el Consorcio de Augas do Louro también realizará un seguimiento permanente de la evolución de los recursos hídricos disponibles.