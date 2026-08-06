Porriño crea una ruta cicloturista desde el centro al Faro de Budiño

El Concello de Porriño suma un nuevo recurso a su catálogo de turismo sostenible y deportivo con la puesta en marcha una nueva ruta cicloturista de 30 kilómetros y un desnivel acumulado de 594 metros, consistente en un recorrido circular diseñado con el asesoramiento de un equipo técnico especializado, en el que colaboraron activamente el deportista Guti Martín y el club local Master Louriña.

«En Porriño sabemos y podemos unir el deporte con el turismo, con unos entornos únicos y adaptados para las dos ruedas», apunta el alcalde, Alejando Lorenzo, destacando la fuerte presencia de los aficionados al ciclismo en el municipio, y también la importancia de los monumentos arquitectónicos y naturales por los que discurre esta ruta. En este sentido, la ruta tiene su punto de partida y llegada en el centro de la villa, en el entorno del Templete de San Luis. Luego discurre por el río Louro y As Gándaras de Budiño; para luego iniciar el ascenso hacia el Faro de Budiño, con unas impresionantes vistas panorámicas del Val do Louro. La ruta también pasa por las ruinas del Castelo de Cans y está pensada especialmente para bicicletas de montaña o gravel.

Destaca también el regidor que la Fonte de San Sebastián se convierte en punto de encuentro de esta ruta, donde además de un tótem informativo con el trazado, hay una estación de autorreparación y mantenimiento de bicicletas. Este punto cuenta con un soporte para colgar la bici, bomba de inflado y herramientas básicas para realizar pequeñas reparaciones al momento.

La actuación, impulsada por Galicia Suroeste, fue financiada con fondos europeos y se enmarca dentro del proyecto de «Creación de rutas cicloturistas en entornos enogastronómicas».

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La ruta, de dificultad media, ya está disponible para su consulta y descarga digital en las principales plataformas de navegación y senderismo, como Wikiloc y Komoot.