Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»

Lo que debía ser el final de unas vacaciones de siete días en Portugal acabó convirtiéndose en una auténtica odisea. Una pareja de O Porriño denuncia haber permanecido más de 24 horas sin una solución para regresar a Galicia después de que la furgoneta de alquiler en la que viajaba sufriese una avería en Santarém.

Los hechos se produjeron el pasado 3 de agosto por la tarde. Tras pasar tres días en Setúbal, los afectados habían iniciado el viaje de vuelta a casa cuando se detuvieron en una estación de servicio. Allí, su vehículo quedó inmovilizada y comenzaron, según relatan, las llamadas al servicio de asistencia.

La pareja asegura que, pese a contactar en numerosas ocasiones con los responsables del seguro y de la asistencia en carretera, las horas fueron pasando sin que recibiesen una alternativa efectiva para continuar el trayecto. «Somos una pareja que llevamos tirados 24 horas, sin solución ni llamadas», explicaban mientras trataban de encontrar por su cuenta una manera de regresar.

Según su testimonio, inicialmente se les comunicó que se enviaría un taxi para trasladarlos, pero el coche prometido no llegó. Mientras tanto, permanecían lejos de casa y acompañados de una gran cantidad de equipaje, entre maletas, bolsas, calzado y otros enseres utilizados durante las vacaciones.

Las imágenes facilitadas por los afectados muestran todos sus bultos amontonados tanto en el exterior como en una habitación de hotel, a la espera de conocer cuál sería el siguiente paso. «Nos dejaron completamente abandonados», lamentan.

Tuvieron que mover varias veces sus bártulos entre maleteros de vehículos y hoteles en su regreso a casa. / Cedida

Del taxi al coche de alquiler y después a «buscarse la vida»

Una de las opciones que finalmente les plantearon, según explican, consistía en trasladarse en taxi desde el hotel hasta un coche de alquiler, volver a cargar todas sus pertenencias y conducir hasta la frontera con España.

Sin embargo, la solución terminaba allí. Una vez alcanzada la frontera, tendrían que abandonar el vehículo y encontrar por su cuenta otro medio de transporte para completar el recorrido hasta Galicia.

«Nos mandaron coger un taxi desde el hotel hasta un coche de alquiler, cargarlo todo de nuevo, ir hasta la frontera y allí bajarnos y buscarnos otra vez la vida para cruzar», relata uno de los afectados.

La pareja critica especialmente que se les obligase a desplazarse continuamente con todas sus pertenencias, sin una coordinación clara entre la compañía de alquiler, el seguro y los servicios de asistencia. «Querían que anduviésemos con todos los bártulos por ahí», señala.

Tuvieron que hacer noche en un hotel de carretera ante la imposibilidad de regresar a casa. / Cedida

También denuncia que durante buena parte de la espera no recibió nuevas llamadas ni información sobre el estado de las gestiones. «No nos daban solución, ni nos daban taxi ni coche de alquiler. Más de veinticuatro horas», añade.

«Tirados como auténticos animales»

El cansancio, la incertidumbre y la falta de respuestas acabaron aumentando la indignación de los viajeros. «Llevamos 24 horas sin solución ni llamadas. Tirados como auténticos animales», afirmaban mientras continuaban esperando una alternativa que les permitiese regresar a O Porriño.

Noticias relacionadas

Los afectados reclaman explicaciones por lo sucedido y cuestionan la actuación del servicio de asistencia contratado, especialmente por tratarse de una incidencia ocurrida en el extranjero y que requería coordinar el traslado de dos personas y de todo su equipaje.