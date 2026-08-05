Vecinos de Mos cortan la N-550 durante una hora y urgen «Travesía urbana XA!»

Casi un mes después de concentrarse frente a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para exigir soluciones de seguridad para la Nacional-550, a su paso por Mos, la Comisión de Seguimiento de la N-550 volvió a salir a la calle en el día de ayer para continuar con su reclamación. Alrededor de 150 vecinos y vecinas de Mos cortaron la vía al tráfico, entre las 13 y las 14 horas, a la altura del cruce con el Camiño da Quiringosta, el lugar donde hace un par de semanas fue atropellada una peregrina.

En medio de la carretera se concentraron representantes de todos los grupos políticos de la Corporación municipal, miembros de la Comisión de Seguimiento de la N-550, colectivos vecinales, asociaciones y vecinos y vecinas, encabezados por una pancarta en la que se podía leer «Travesía urbana XA!». La conversión de esta vía en travesía es la solución que propone el gobierno municipal para reducir la velocidad en este tramo de carretera, y por consiguiente, aumentar la seguridad. En este sentido, cabe recordar que desde la Subdelegación del Gobierno ya se descartó esa posibilidad.

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Además del flujo de vecinos y vecinas de la zona, por esta vía transcurre el Camino Portugués a Santiago, por eso dicha problemática se abordó también esta semana en la Mesa do Camiño que reunió a representantes del Xacobeo 2027, de la Diputación de Pontevedra, del Concello de Mos y de las entidades vinculadas al Camino Portugués. Durante la reunión se propusieron distintas alternativas para reforzar la seguridad en la N-550, entre ellas el estudio de un paso elevado o inferior para los peregrinos; la solicitud de conversión en travesía urbana para determinados tramos de la carretera o la solicitud de instalación de un radar fijo limitado a 50 km/h.