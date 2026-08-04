Torroso homenajea a las que hacen posible la fiesta

La parroquia de Torroso, en Mos, celebró este domingo su tradicional Xuntanza Veciñal, un evento que fomentó la convivencia vecinal, organizada por las entidades de la parroquia, que reunió a cintos de personas en torno a una completa programación.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a las comisiones de las fiestas de la Virgen de las Dolores y de San Mamede. En el caso de la primera, las personas homenajeadas fueron Ofelia Lago, Carmen Romero, María Elena Pérez, María Luz Alonso, Dionisia Andrés, Inés Leirós, Dolores Blanco, Tania Maus, Lucía Giráldez, Carmen Costas, Esmeralda Cabaleiro, Óscar Mariño, Eduardo Mariño y Iago Maus.

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Por su parte, los miembros de la comisión de San Mamede que recibieron este reconocimiento fueron Demetrio Taibo, Iván Areal, Laura Loureiro, Daniel González, Santiago Loureiro, Jaime Pereira, Alberto Méndez, José R. Lago, Manuel Parada y Óscar García.