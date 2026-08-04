Xuntanza Veciñal
Torroso homenajea a las que hacen posible la fiesta
La parroquia de Torroso, en Mos, celebró este domingo su tradicional Xuntanza Veciñal, un evento que fomentó la convivencia vecinal, organizada por las entidades de la parroquia, que reunió a cintos de personas en torno a una completa programación.
Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a las comisiones de las fiestas de la Virgen de las Dolores y de San Mamede. En el caso de la primera, las personas homenajeadas fueron Ofelia Lago, Carmen Romero, María Elena Pérez, María Luz Alonso, Dionisia Andrés, Inés Leirós, Dolores Blanco, Tania Maus, Lucía Giráldez, Carmen Costas, Esmeralda Cabaleiro, Óscar Mariño, Eduardo Mariño y Iago Maus.
Por su parte, los miembros de la comisión de San Mamede que recibieron este reconocimiento fueron Demetrio Taibo, Iván Areal, Laura Loureiro, Daniel González, Santiago Loureiro, Jaime Pereira, Alberto Méndez, José R. Lago, Manuel Parada y Óscar García.
- Oncología con sentido común: un gallego tiene un tercio menos de posibilidades de participar en un ensayo clínico de cáncer que un madrileño
- Agosto arranca con nuevas quejas por los problemas de balizamiento en las playas y por barcos en zonas de baño de Cangas y Bueu
- Los acreedores de Pepe Vieira validan el plan para refinanciar su deuda
- Dos guardias civiles heridos en una pelea en la Festa do Albariño de Cambados
- De Rumanía a Vigo y del taller de coches a la mar: «Tuve mucha suerte con los armadores de aquí. Me han llegado a dar pescado para no volver a tierra vacío»
- La emotiva declaración de amor de Borja Iglesias a María Valero: «Cada día la amo más»
- Marián Mouriño, presidenta del Celta, emociona en un pregón marcado por la devoción y el sentimiento celeste
- De Vigo a Cibeles: la parada de Ana Mena en un restaurante de la ciudad antes de celebrar el Mundial