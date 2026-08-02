Fiestas
Torroso inicia cinco días de fiesta en honor a San Mamede
Las verbenas estarán amenizadas por las orquestas Miramar, Kubo, Capitol y Trébol
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Mos
Las Festas de San Mamede de Torroso se celebrarán desde ayer. Los principales días son el 5, 6, 7 y 8 de agosto con música, gastronomía y actividades familiares.
La programación incluye un concierto de bandas, una sardiñada, verbenas con Miramar, Kubo, Capitol y Trébol, la misa y procesión del patrón, fútbol entre solteros y casados, hinchables, magia y actuaciones infantiles.
La alcaldesa, Nidia Arévalo, destacó el trabajo de la comisión organizadora local durante la presentación oficial.
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