Torroso inicia cinco días de fiesta en honor a San Mamede

Las Festas de San Mamede de Torroso se celebrarán desde ayer. Los principales días son el 5, 6, 7 y 8 de agosto con música, gastronomía y actividades familiares.

La programación incluye un concierto de bandas, una sardiñada, verbenas con Miramar, Kubo, Capitol y Trébol, la misa y procesión del patrón, fútbol entre solteros y casados, hinchables, magia y actuaciones infantiles.

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La alcaldesa, Nidia Arévalo, destacó el trabajo de la comisión organizadora local durante la presentación oficial.