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Porriño descubre un puente romano bajo capas de hormigón y asfalto

El Concello lo prevé recuperar parte de la antigua vía romana entre la villa y As Gándaras

El alcalde, Alejandro Lorenzo, visita la zona con técnicos.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, visita la zona con técnicos. / D.P.

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Gabino Porto

Porriño

El Concello do Porriño prepara un proyecto para recuperar y musealizar el puente romano de As Amíndoas, actualmente oculto bajo capas de hormigón y asfalto, informó el gobierno local a través de un comunicado. La actuación pretende devolver este vestigio histórico a su estado original y estudiar la posible recuperación de parte de la antigua vía romana que comunicaba Porriño con As Gándaras y Pontellas en el itinerario entre Astorga y Braga.

El puente volverá a destinarse al tránsito peatonal, mientras que se construirá una nueva vía paralela para la circulación de vehículos. La intervención forma parte del proyecto de reducción de las avenidas ordinarias y puesta en valor de As Amíndoas, incluido en el Plan de Actuación Integrado, indica el Ayuntamiento.

Además de la restauración patrimonial, se aumentará la capacidad de desagüe del río para reducir las inundaciones que afectan cada invierno a esta zona. El entorno, actualmente catalogado como inundable, se transformará en un parque fluvial con acceso al río y una nueva conexión peatonal entre Torneiros y el casco urbano.

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El Concello afirma que el proyecto apuesta por renaturalizar el río Louro, proteger Atios frente a episodios de lluvias intensas y crear nuevos espacios verdes. La iniciativa cuenta con apoyo de fondos europeos Feder por su enfoque ambiental, adaptación al cambio climático y recuperación del patrimonio histórico local.

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