Salceda elige la parcela para el futuro centro de negocios

Zona Franca de Vigo y el Concello de Salceda de Caselas han elegido la parcela que albergará el futuro Centro de Negocios de A Gándara que incluirá un auditorio, un paso decisivo para avanzar en la construcción de esta infraestructura destinada al emprendimiento, informaron ayer tanto Zona Franca como el Ayuntamiento. El edificio se levantará en terrenos del PERI, junto al centro de salud, sobre una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados.

La ubicación seleccionada comprende la parcela denominada Z3 P1b Equipamentos 02 y una parte de la Z3 P1a Equipamentos 01m. En este espacio se integrará un edificio multidisciplinar de unos 9.000 metros cuadrados, con oficinas, zonas de coworking, salas polivalentes y un auditorio con capacidad para más de 500 personas.

Técnicos de ambas administraciones trabajan ya en el estudio de viabilidad económica, urbanística y de la construcción, cuya conclusión está prevista para septiembre. A partir de entonces se tramitará el convenio entre Zona Franca y el Concello y se licitará la redacción del proyecto. La previsión es que las obras puedan comenzar en 2027.

Zona Franca asumirá la financiación y construcción del equipamiento, mientras que el Concello se encargará posteriormente de su gestión. El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, recordó que esta infraestrutura «sigue los pasos de dotaciones similares» destacando que, en este caso, «es prioritaria».

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Por su parte, Loli Castiñeira, destacó que «seguimos dando pasos co equipo técnico para que esta nova infraestrutura sexa pronto unha realidade e queremos agradecer a boa disposición de Zona Franca e a visión do seu delegado, David Regades, ao ver no noso Concello un claro exemplo de dinamismo empresarial e social».