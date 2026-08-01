Obras
Adjudicada la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Mos
Las obras con una inversión de 4,7 millones seran licitadas en el primer trimestre del 27
La Xunta ha adjudicado a través del Sergas y por 287.010 euros la redacción del proyecto básico y de ejecución, además de la dirección de obra, del nuevo centro de salud de Mos, según informó ayer el Ejecutivo autonómico.
El contrato tendrá una duración de un año y cuatro meses. La previsión es licitar las obras, con una inversión de 4,7 millones, para iniciarlas en el primer trimestre de 2027.
El edificio contará con dos plantas y 2.740 metros cuadrados útiles, un 65 % más que el actual. Incorporará nuevos espacios de pediatría, lactancia, cirugía menor, nutrición, fisioterapia y atención a la mujer.
También ampliará las consultas de medicina, enfermería y formación, además de reforzar las áreas de urgencias, trabajo social y pruebas diagnósticas para los pacientes.
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