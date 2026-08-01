Adjudicada la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Mos

La Xunta ha adjudicado a través del Sergas y por 287.010 euros la redacción del proyecto básico y de ejecución, además de la dirección de obra, del nuevo centro de salud de Mos, según informó ayer el Ejecutivo autonómico.

El contrato tendrá una duración de un año y cuatro meses. La previsión es licitar las obras, con una inversión de 4,7 millones, para iniciarlas en el primer trimestre de 2027.

El edificio contará con dos plantas y 2.740 metros cuadrados útiles, un 65 % más que el actual. Incorporará nuevos espacios de pediatría, lactancia, cirugía menor, nutrición, fisioterapia y atención a la mujer.

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También ampliará las consultas de medicina, enfermería y formación, además de reforzar las áreas de urgencias, trabajo social y pruebas diagnósticas para los pacientes.