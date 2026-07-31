El núcleo de Puxeiros mejora con una inversión de 1,3 millones de euros

El Concello de Mos ha puesto en servicio la remodelación de la avenida de Puxeiros y la avenida do Rebullón, una actuación que ha supuesto una inversión de cerca de 1,3 millones euros y que renueva uno de los principales accesos al municipio con mejoras en accesibilidad, seguridad vial y sostenibilidad.

La intervención se desarrolló a lo largo de más de 300 metros e incluyó la transformación de la rotonda dos Bois, uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de Mos. Los trabajos permitieron ampliar las aceras, crear nuevos espacios peatonales, incorporar zonas verdes, arbolado, mobiliario urbano y nueva iluminación. También se soterraron los servicios, se ejecutó una red de recogida de aguas pluviales y se reorganizó la circulación para favorecer la fluidez del tráfico.

La actuación fue financiada por tres administraciones. La Xunta de Galicia aportó el 47% del presupuesto, con 600.000 euros; la Diputación de Pontevedra asumió el 51% mediante el Plan +Provincia y un convenio de colaboración, mientras que el Concello de Mos financió el 2% restante con fondos propios.

En el acto de puesta en servicio participaron la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, junto a representantes institucionales, técnicos y empresas implicadas en las obras. Asistieron además numerosos vecinos y vecinas.

Arévalo señaló que la intervención supone mucho más que la reforma de una carretera, al crear espacios más seguros, accesibles y pensados para las personas. También destacó que completa la transformación de esta zona y constituye una pieza clave para el futuro desarrollo del Novo Puxeiros.

Martínez Allegue destacó la ampliación del espacio peatonal, la mejora de la accesibilidad y la creación de un entorno más atractivo. Luis López, por su parte, subrayó la transformación integral de un ámbito estratégico y puso en valor la cooperación institucional. La alcaldesa agradeció además la paciencia de vecinos, comerciantes y empresas durante los meses de trabajos.

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Según el Concello, el proyecto consolida la renovación urbana de Puxeiros y refuerza su papel como acceso estratégico.