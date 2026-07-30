Trabajadoras del SAF se movilizan en Porriño

Trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) se manifestaron este miércoles en Porriño convocadas por el sindicato CIG para exigir condiciones laborales dignas y seguras, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Teresa de Jesús, empleada del SAF asesinada mientras atendía un domicilio.

La CIG reclamó a la Xunta que firme el protocolo de prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral y el documento de compromiso anexo. La movilización denunció la inseguridad y precariedad que afecta al sector de los cuidados.

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Durante la mañana también se guardó un minuto de silencio ante el Concello, con la participación del alcalde, miembros de la corporación, funcionarios y vecindario.