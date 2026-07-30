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Manifestación

Trabajadoras del SAF se movilizan en Porriño

Exigen unas condiciones laborales dignas y seguras, coincidiendo con el primer aniversario del asesinato de Teresa de Jesús

Un momento de la protesta, ayer, en Porriño.

Un momento de la protesta, ayer, en Porriño. / D.P.

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D. P.

Porriño

Trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) se manifestaron este miércoles en Porriño convocadas por el sindicato CIG para exigir condiciones laborales dignas y seguras, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Teresa de Jesús, empleada del SAF asesinada mientras atendía un domicilio.

La CIG reclamó a la Xunta que firme el protocolo de prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral y el documento de compromiso anexo. La movilización denunció la inseguridad y precariedad que afecta al sector de los cuidados.

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Durante la mañana también se guardó un minuto de silencio ante el Concello, con la participación del alcalde, miembros de la corporación, funcionarios y vecindario.

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