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Mos tendrá una FP de Soldadura y Calderería desde el próximo curso

El Concello cederá las instalaciones y la consellería el profesorado

Nidia Arévalo y Román Rodríguez firman el convenio, ayer.

Nidia Arévalo y Román Rodríguez firman el convenio, ayer. / D.P.

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D. P.

Mos

El IES de Mos incorporará en el curso 2026/27 el ciclo formativo de grado medio de Soldadura y Calderería, tras el convenio firmado ayer por la alcaldesa, Nidia Arévalo, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Las clases se impartirán en el Centro de Formación Ocupacional municipal, que cuenta con talleres de soldadura, oxicorte y calderería con cerca de 257 metros cuadrados. Educación aportará el profesorado, el material fungible y los consumibles, mientras que el Concello cederá las instalaciones y asumirá su mantenimiento. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable. El nuevo ciclo, que ya cuenta con 22 personas matriculadas, busca adaptar la formación a las necesidades del tejido industrial de Mos y mejorar las oportunidades laborales de jóvenes y personas que quieran reorientar su carrera profesional en un sector con elevada demanda especializada.

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