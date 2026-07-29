Obras
El pabellón de Salceda tendrá nuevo acceso
Se eliminarán barreras y se creará un pavimento continuo de hormigón hasta la calle Rosalía de Castr
El Concello de Salceda de Caselas iniciará las obras de adaptación y humanización del acceso al pabellón municipal de deportes, compartido con el CEP Altamira. La actuación, financiada con 57.736 euros del Plan Máis Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra, eliminará barreras y creará un pavimento continuo de hormigón armado hasta la calle Rosalía de Castro.
Según informó el Concello, también se asfaltará el aparcamiento, se corregirán las cotas y se instalarán rejillas para evitar charcos. El proyecto, redactado por Martín Piñeiro Fernández, fue adjudicado a Eficihaus. El alcalde accidental, Alex Rodríguez, destacó que la reforma mejorará la accesibilidad y beneficiará diariamente a alumnado, familias, deportistas y clubes locales.
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