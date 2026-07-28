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Carreteras

El vial de Peinador a Louredo será mejorado en 4,4 kilómetros

Se reparará el pavimento en mal estado y se renovará por completo la señalización horizontal y vertical 

La carretera EP-2602 entre Peinador y Louredo, que será mejorada.

La carretera EP-2602 entre Peinador y Louredo, que será mejorada. / G.M.

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D. P.

Mos

La Diputación de Pontevedra adjudicó por más de 690.000 euros las obras de reposición del firme en la carretera provincial EP-2602, que conecta Peinador con Louredo, en Mos.

El presidente de la institución provincial, Luis López, explicó que la actuación se desarrollará a lo largo de más de 4,4 kilómetros con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar el servicio público.

Los trabajos contemplan el saneamiento y fresado del pavimento deteriorado, el extendido de nuevas capas de hormigón bituminoso y la mejora del sistema de drenaje con nuevas tuberías, cunetas y sumideros. También se renovará por completo la señalización horizontal y vertical y se instalarán nuevas barreras de seguridad.

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López señaló que esta actuación forma parte de un paquete de inversiones en carreteras provinciales que supera los 2,1 millones de euros.

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